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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Криворотенко Виктор
Отец ребёнка: ? ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Криворотенко Никодим
Отец ребёнка: ? ?
Гоптаровка, Беловский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: ? ?
Смерть
Неизвестно