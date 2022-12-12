село Гоптаровка, село Гоптаровка, Беловский муниципальный район, Курская область (на 2019) — Familio

Гоптаровка

Беловский муниципальный район, Курская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Курская губерния, Суджанский уезд
2488Гонтаровка, с. вл.при пруде Панчишном.351276616594Церковь православная 1.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Курская губерния, Суджанский уезд, Гонтаровская волость
1010. Гонтаровка, село бывшее владельческое, дворов 122, жителей 686, волостное правление (уездный город в 35 верстах), церковь православная, школа, 2 лавки, кирпичный за Показать все

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Курская область, Беловский район
51304Гоптаровкасело50°58'35°24'M-36-047

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Курская область, Беловский муниципальный район, Сельское поселение Кондратовский сельсовет
38602432111с Гоптаровкасело
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