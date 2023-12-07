Чечулина (Ходырева) Улитта — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чечулина (Ходырева) Улитта

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1811

Дата смерти

24.06.1888

Пол

Женский

Добавил:

МЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811

Отец: Ходырев Ефрем

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чечулин Федор

Рождение ребёнка
1834

Сын: Чечулин Матвей

Отец ребёнка: Чечулин Федор

Мотовилиха, Пермский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
1836

Дочь: (Чечулина) Парасковья

Отец ребёнка: Чечулин Федор

Мотовилиха, Пермский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
1838

Сын: Чечулин Елисей

Отец ребёнка: Чечулин Федор

Мотовилиха, Пермский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
26.10.1842

Сын: Чечулин Стефан

Отец ребёнка: Чечулин Федор

Мотовилиха, Пермский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
06.07.1845

Дочь: (Чечулина) Марфа

Отец ребёнка: Чечулин Федор

Мотовилиха, Пермский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
28.03.1849

Дочь: (Чечулина) Мария

Отец ребёнка: Чечулин Федор

Мотовилиха, Пермский уезд, Пермская губерния
Смерть
24.06.1888
Мотовилиха, Пермский уезд, Пермская губерния

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