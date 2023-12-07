Чечулина (Ходырева) Улитта
Место рожденияНе указано
Дата рождения1811
Дата смерти24.06.1888
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811
Отец: Ходырев Ефрем
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Чечулин Федор
Рождение ребёнка
1834
Сын: Чечулин Матвей
Отец ребёнка: Чечулин Федор
Рождение ребёнка
1836
Дочь: (Чечулина) Парасковья
Отец ребёнка: Чечулин Федор
Рождение ребёнка
1838
Сын: Чечулин Елисей
Отец ребёнка: Чечулин Федор
Рождение ребёнка
26.10.1842
Сын: Чечулин Стефан
Отец ребёнка: Чечулин Федор
Рождение ребёнка
06.07.1845
Дочь: (Чечулина) Марфа
Отец ребёнка: Чечулин Федор
Рождение ребёнка
28.03.1849
Дочь: (Чечулина) Мария
Отец ребёнка: Чечулин Федор
Смерть
24.06.1888