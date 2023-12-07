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Чечулин Стефан

Место рождения

Мотовилиха, Пермский уезд, Пермская губерния

Дата рождения

26.10.1842

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.10.1842

Отец: Чечулин Федор

Мать: Чечулина (Ходырева) Улитта

Мотовилиха, Пермский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Чечулина) Параскева

Мать ребёнка: Чечулина Мария

Мотовилиха, Пермский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
20.04.1871

Сын: Чечулин Георгий

Мать ребёнка: Чечулина Мария

Мотовилиха, Пермский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
12.04.1874

Дочь: (Чечулина) Александра

Мать ребёнка: Чечулина Мария

Мотовилиха, Пермский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
27.08.1874

Сын: Чечулин Иоанн

Мать ребёнка: Чечулина Мария

Мотовилиха, Пермский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
20.06.1878

Сын: Чечулин Иоанн

Мать ребёнка: Чечулина Мария

Мотовилиха, Пермский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
24.01.1883

Сын: Чечулин Аркадий

Мать ребёнка: Чечулина Мария

Мотовилиха, Пермский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
22.09.1885

Сын: Чечулин Александр

Мать ребёнка: Чечулина Мария

Мотовилиха, Пермский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
29.11.1888

Сын: Чечулин Николай

Мать ребёнка: Чечулина Мария

Мотовилиха, Пермский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
24.12.1892

Дочь: (Чечулина) Агния

Мать ребёнка: Чечулина Мария

Мотовилиха, Пермский уезд, Пермская губерния
Смерть
Неизвестно

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