Чечулин Стефан
Место рождения
Дата рождения26.10.1842
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.10.1842
Отец: Чечулин Федор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Чечулина) Параскева
Мать ребёнка: Чечулина Мария
Рождение ребёнка
20.04.1871
Сын: Чечулин Георгий
Мать ребёнка: Чечулина Мария
Рождение ребёнка
12.04.1874
Дочь: (Чечулина) Александра
Мать ребёнка: Чечулина Мария
Рождение ребёнка
27.08.1874
Сын: Чечулин Иоанн
Мать ребёнка: Чечулина Мария
Рождение ребёнка
20.06.1878
Сын: Чечулин Иоанн
Мать ребёнка: Чечулина Мария
Рождение ребёнка
24.01.1883
Сын: Чечулин Аркадий
Мать ребёнка: Чечулина Мария
Рождение ребёнка
22.09.1885
Сын: Чечулин Александр
Мать ребёнка: Чечулина Мария
Рождение ребёнка
29.11.1888
Сын: Чечулин Николай
Мать ребёнка: Чечулина Мария
Рождение ребёнка
24.12.1892
Дочь: (Чечулина) Агния
Мать ребёнка: Чечулина Мария
Смерть
Неизвестно