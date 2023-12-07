Чечулин Федор
Место рождения
Дата рождения1813
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813
Отец: Чечулин Захар
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1834
Сын: Чечулин Матвей
Мать ребёнка: Чечулина (Ходырева) Улитта
Рождение ребёнка
1836
Дочь: (Чечулина) Парасковья
Мать ребёнка: Чечулина (Ходырева) Улитта
Рождение ребёнка
1838
Сын: Чечулин Елисей
Мать ребёнка: Чечулина (Ходырева) Улитта
Рождение ребёнка
26.10.1842
Сын: Чечулин Стефан
Мать ребёнка: Чечулина (Ходырева) Улитта
Рождение ребёнка
06.07.1845
Дочь: (Чечулина) Марфа
Мать ребёнка: Чечулина (Ходырева) Улитта
Рождение ребёнка
28.03.1849
Дочь: (Чечулина) Мария
Мать ребёнка: Чечулина (Ходырева) Улитта
Смерть
Неизвестно