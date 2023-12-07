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Чечулин Федор

Место рождения

Мотовилиха, Пермский уезд, Пермская губерния

Дата рождения

1813

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813

Отец: Чечулин Захар

Мать: не указана

Мотовилиха, Пермский уезд, Пермская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чечулина (Ходырева) Улитта

Рождение ребёнка
1834

Сын: Чечулин Матвей

Мать ребёнка: Чечулина (Ходырева) Улитта

Мотовилиха, Пермский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
1836

Дочь: (Чечулина) Парасковья

Мать ребёнка: Чечулина (Ходырева) Улитта

Мотовилиха, Пермский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
1838

Сын: Чечулин Елисей

Мать ребёнка: Чечулина (Ходырева) Улитта

Мотовилиха, Пермский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
26.10.1842

Сын: Чечулин Стефан

Мать ребёнка: Чечулина (Ходырева) Улитта

Мотовилиха, Пермский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
06.07.1845

Дочь: (Чечулина) Марфа

Мать ребёнка: Чечулина (Ходырева) Улитта

Мотовилиха, Пермский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
28.03.1849

Дочь: (Чечулина) Мария

Мать ребёнка: Чечулина (Ходырева) Улитта

Мотовилиха, Пермский уезд, Пермская губерния
Смерть
Неизвестно

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