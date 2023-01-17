Волоконский Николай Евстафиевич
Место рождения
Дата рождения1893
Дата смерти07.04.1944
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893
Рождение ребёнка
1927
Дочь: Резванова Любовь Николаевна
Мать ребёнка: Волоконская Марфа Марковна
Рождение ребёнка
1929
Сын: Волоконский Алексей Николаевич
Мать ребёнка: Волоконская Марфа Марковна
Рождение ребёнка
1938
Дочь: Лидия Николаевна
Мать ребёнка: Волоконская Марфа Марковна
Кизляр, город Кизляр, Республика Дагестан
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
07.04.1944
Чортков, Тернопільська область