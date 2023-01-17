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Волоконский Николай Евстафиевич

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Место рождения

Василевка, Дніпропетровська область

Дата рождения

1893

Дата смерти

07.04.1944

Пол

Мужской

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893

Отец: Волоконский Евстафий Павлович

Мать: Волоконская Параскева Трофимовна

Василевка, Дніпропетровська область
Рождение ребёнка
1927

Дочь: Резванова Любовь Николаевна

Мать ребёнка: Волоконская Марфа Марковна

Орехово, Одесский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1929

Сын: Волоконский Алексей Николаевич

Мать ребёнка: Волоконская Марфа Марковна

Орехово, Одесский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1938

Дочь: Лидия Николаевна

Мать ребёнка: Волоконская Марфа Марковна

Кизляр, город Кизляр, Республика Дагестан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Волоконская Марфа Марковна

Смерть
07.04.1944
Чортков, Тернопільська область
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