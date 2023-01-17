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Волоконская Марфа Марковна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1927

Дочь: Резванова Любовь Николаевна

Отец ребёнка: Волоконский Николай Евстафиевич

Орехово, Одесский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1929

Сын: Волоконский Алексей Николаевич

Отец ребёнка: Волоконский Николай Евстафиевич

Орехово, Одесский муниципальный район, Омская область
Место жительства
С 1931
Кизляр, город Кизляр, Республика Дагестан
Рождение ребёнка
1938

Дочь: Лидия Николаевна

Отец ребёнка: Волоконский Николай Евстафиевич

Кизляр, город Кизляр, Республика Дагестан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Волоконский Николай Евстафиевич

Смерть
Неизвестно
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