Волоконская Марфа Марковна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1927
Дочь: Резванова Любовь Николаевна
Отец ребёнка: Волоконский Николай Евстафиевич
Рождение ребёнка
1929
Сын: Волоконский Алексей Николаевич
Отец ребёнка: Волоконский Николай Евстафиевич
Место жительства
С 1931
Рождение ребёнка
1938
Дочь: Лидия Николаевна
Отец ребёнка: Волоконский Николай Евстафиевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно