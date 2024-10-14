Спирчагова (Ильина) Ольга Феопемтовна Феоктистовна 08.07.1849 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Спирчагова (Ильина) Ольга Феопемтовна Феоктистовна

Место рождения

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

08.07.1849 ст.

Дата смерти

1876

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.07.1849 ст.

Отец: Ильинов Феопемнт Ильич

Мать: Ильинова Аксинья Семеновна

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Спирчагов Петр Кузьмич

Рождение ребёнка
26.02.1869 ст.

Дочь: (Спирчагова) Евдокия Петровна

Отец ребёнка: Спирчагов Петр Кузьмич

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
13.09.1871 ст.

Сын: Спирчагов Трофим Петрович

Отец ребёнка: Спирчагов Петр Кузьмич

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
23.01.1873 ст.

Сын: Спирчагов Ефрем Петрович

Отец ребёнка: Спирчагов Петр Кузьмич

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
1876

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