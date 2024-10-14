Спирчагова (Ильина) Ольга Феопемтовна Феоктистовна
Место рождения
Дата рождения08.07.1849 ст.
Дата смерти1876
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.07.1849 ст.
Отец: Ильинов Феопемнт Ильич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
26.02.1869 ст.
Дочь: (Спирчагова) Евдокия Петровна
Отец ребёнка: Спирчагов Петр Кузьмич
Рождение ребёнка
13.09.1871 ст.
Сын: Спирчагов Трофим Петрович
Отец ребёнка: Спирчагов Петр Кузьмич
Рождение ребёнка
23.01.1873 ст.
Отец ребёнка: Спирчагов Петр Кузьмич
Смерть
1876