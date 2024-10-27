Ильинова Аксинья Семеновна
Место рождения
Дата рождения1824
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824
Отец: Семен
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Ильина) Агапья Феомпентовна
Отец ребёнка: Ильинов Феопемнт Ильич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
08.07.1849 ст.
Дочь: Спирчагова (Ильина) Ольга Феопемтовна Феоктистовна
Отец ребёнка: Ильинов Феопемнт Ильич
Рождение ребёнка
01.01.1851 ст.
Дочь: Устина Лесагина (Ильина Ильинова) Домникия Феомпентовна
Отец ребёнка: Ильинов Феопемнт Ильич
Рождение ребёнка
29.01.1853 ст.
Сын: Ильин Трифон Феомпентович
Отец ребёнка: Ильинов Феопемнт Ильич
Смерть
Неизвестно