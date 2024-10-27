Ильинова Аксинья Семеновна 1824 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиИльинова Аксинья Семеновна

Ильинова Аксинья Семеновна

Место рождения

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1824

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824

Отец: Семен

Мать: не указана

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Ильина) Агапья Феомпентовна

Отец ребёнка: Ильинов Феопемнт Ильич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ильинов Феопемнт Ильич

Рождение ребёнка
08.07.1849 ст.

Дочь: Спирчагова (Ильина) Ольга Феопемтовна Феоктистовна

Отец ребёнка: Ильинов Феопемнт Ильич

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
01.01.1851 ст.

Дочь: Устина Лесагина (Ильина Ильинова) Домникия Феомпентовна

Отец ребёнка: Ильинов Феопемнт Ильич

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
29.01.1853 ст.

Сын: Ильин Трифон Феомпентович

Отец ребёнка: Ильинов Феопемнт Ильич

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.