Ильинов Феопемнт Ильич
Место рождения
Дата рождения1822
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822
Отец: Илья Иванович
Мать: 2 жена Ильи
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Ильина) Агапья Феомпентовна
Мать ребёнка: Ильинова Аксинья Семеновна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
08.07.1849 ст.
Дочь: Спирчагова (Ильина) Ольга Феопемтовна Феоктистовна
Мать ребёнка: Ильинова Аксинья Семеновна
Рождение ребёнка
01.01.1851 ст.
Дочь: Устина Лесагина (Ильина Ильинова) Домникия Феомпентовна
Мать ребёнка: Ильинова Аксинья Семеновна
Рождение ребёнка
29.01.1853 ст.
Сын: Ильин Трифон Феомпентович
Мать ребёнка: Ильинова Аксинья Семеновна
Смерть
Неизвестно