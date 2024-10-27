Ильинов Феопемнт Ильич 1822 — найти родственников по фамилии на Familio
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Ильинов Феопемнт Ильич

Место рождения

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1822

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822

Отец: Илья Иванович

Мать: 2 жена Ильи

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Ильина) Агапья Феомпентовна

Мать ребёнка: Ильинова Аксинья Семеновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ильинова Аксинья Семеновна

Рождение ребёнка
08.07.1849 ст.

Дочь: Спирчагова (Ильина) Ольга Феопемтовна Феоктистовна

Мать ребёнка: Ильинова Аксинья Семеновна

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
01.01.1851 ст.

Дочь: Устина Лесагина (Ильина Ильинова) Домникия Феомпентовна

Мать ребёнка: Ильинова Аксинья Семеновна

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
29.01.1853 ст.

Сын: Ильин Трифон Феомпентович

Мать ребёнка: Ильинова Аксинья Семеновна

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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