Сосунов Григорий Илларионович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сосунов Григорий Илларионович

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Место рождения

Федоровское, Калязинский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1882

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Не указана

Дети

Добавил:

КМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882

Отец: не указан

Мать: не указана

Федоровское, Калязинский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
14.03.1928

Дочь: Казакова Антонина Григорьевна

Мать ребёнка: не указана

Федоровское, Калязинский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
14.03.1930

Сын: Сосунов Иван Григорьевич

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
Неизвестно
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