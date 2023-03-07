Сосунов Григорий Илларионович
Место рождения
Дата рождения1882
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ЖенаНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.03.1928
Дочь: Казакова Антонина Григорьевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
14.03.1930
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Смерть
Неизвестно