Казакова (Сосунова) Антонина Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Казакова (Сосунова) Антонина Григорьевна

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Место рождения

Федоровское, Калязинский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

14.03.1928

Дата смерти

11.02.2014

Пол

Женский

Добавил:

КМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1928

Отец: Сосунов Григорий Илларионович

Мать: не указана

Федоровское, Калязинский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Казаков Виктор Васильевич

Отец ребёнка: Казаков Василий Григорьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Казаков Василий Григорьевич

Воскресенск, д. Степанщино
Работа или профессия
Неизвестно
Магазин одежды
Кассир
Место жительства
Неизвестно
Смерть
11.02.2014
Воскресенск, Воскресенский муниципальный район, Московская область
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
Старая, Воскресенский муниципальный район, Московская область
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