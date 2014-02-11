Казакова (Сосунова) Антонина Григорьевна
Место рождения
Дата рождения14.03.1928
Дата смерти11.02.2014
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1928
Отец: Сосунов Григорий Илларионович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Казаков Виктор Васильевич
Отец ребёнка: Казаков Василий Григорьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Воскресенск, д. Степанщино
Работа или профессия
Неизвестно
Магазин одежды
Кассир
Место жительства
Неизвестно
Смерть
11.02.2014
Воскресенск, Воскресенский муниципальный район, Московская область
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
Старая, Воскресенский муниципальный район, Московская область