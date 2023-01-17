Морозов Афанасий Алексеевич
Место рождения
Дата рождения01.02.1896
Дата смерти15.02.1943
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1896
Отец: Морозов Алексей Иванович
Мать: Морозова Анна
Рождение ребёнка
1920
Дочь: Морозова Валентина Афанасьевна
Мать ребёнка: Морозова Ольга Михайловна
Рождение ребёнка
1921
Сын: Морозов Василий Афанасьевич
Мать ребёнка: Морозова Ольга Михайловна
Рождение ребёнка
03.08.1924
Сын: Морозов Николай Афанасьевич
Мать ребёнка: Морозова Ольга Михайловна
Рождение ребёнка
1926
Сын: Морозов Серафим Афанасьевич
Мать ребёнка: Морозова Ольга Михайловна
Рождение ребёнка
1928
Сын: Морозов Владимир Афанасьевич
Мать ребёнка: Морозова Ольга Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
15.02.1943