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Морозов Афанасий Алексеевич

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Место рождения

Заболотье, Лузский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

01.02.1896

Дата смерти

15.02.1943

Пол

Мужской

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1896

Отец: Морозов Алексей Иванович

Мать: Морозова Анна

Заболотье, Лузский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1920

Дочь: Морозова Валентина Афанасьевна

Мать ребёнка: Морозова Ольга Михайловна

Рождение ребёнка
1921

Сын: Морозов Василий Афанасьевич

Мать ребёнка: Морозова Ольга Михайловна

Рождение ребёнка
03.08.1924

Сын: Морозов Николай Афанасьевич

Мать ребёнка: Морозова Ольга Михайловна

Заболотье, Лузский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1926

Сын: Морозов Серафим Афанасьевич

Мать ребёнка: Морозова Ольга Михайловна

Рождение ребёнка
1928

Сын: Морозов Владимир Афанасьевич

Мать ребёнка: Морозова Ольга Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Морозова Ольга Михайловна

Смерть
15.02.1943
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