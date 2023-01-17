Морозова (Шахматова) Ольга Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Морозова (Шахматова) Ольга Михайловна

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Место рождения

Заболотье, Лузский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

?.07.1898

Дата смерти

29.12.1984

Пол

Женский

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.07.1898

Отец: Шахматов Михаил Лаврентьевич

Мать: Шахматова Графия

Заболотье, Лузский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1920

Дочь: Морозова Валентина Афанасьевна

Отец ребёнка: Морозов Афанасий Алексеевич

Рождение ребёнка
1921

Сын: Морозов Василий Афанасьевич

Отец ребёнка: Морозов Афанасий Алексеевич

Рождение ребёнка
03.08.1924

Сын: Морозов Николай Афанасьевич

Отец ребёнка: Морозов Афанасий Алексеевич

Заболотье, Лузский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1926

Сын: Морозов Серафим Афанасьевич

Отец ребёнка: Морозов Афанасий Алексеевич

Рождение ребёнка
1928

Сын: Морозов Владимир Афанасьевич

Отец ребёнка: Морозов Афанасий Алексеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Морозов Афанасий Алексеевич

Смерть
29.12.1984
Лальск, Лузский муниципальный район, Кировская область
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