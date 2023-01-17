Морозова (Шахматова) Ольга Михайловна
Место рождения
Дата рождения?.07.1898
Дата смерти29.12.1984
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.07.1898
Отец: Шахматов Михаил Лаврентьевич
Мать: Шахматова Графия
Рождение ребёнка
1920
Дочь: Морозова Валентина Афанасьевна
Отец ребёнка: Морозов Афанасий Алексеевич
Рождение ребёнка
1921
Сын: Морозов Василий Афанасьевич
Отец ребёнка: Морозов Афанасий Алексеевич
Рождение ребёнка
03.08.1924
Сын: Морозов Николай Афанасьевич
Отец ребёнка: Морозов Афанасий Алексеевич
Рождение ребёнка
1926
Сын: Морозов Серафим Афанасьевич
Отец ребёнка: Морозов Афанасий Алексеевич
Рождение ребёнка
1928
Сын: Морозов Владимир Афанасьевич
Отец ребёнка: Морозов Афанасий Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
29.12.1984
Лальск, Лузский муниципальный район, Кировская область