Морозова Анна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.02.1896
Сын: Морозов Афанасий Алексеевич
Отец ребёнка: Морозов Алексей Иванович
Заболотье, Лузский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1902
Сын: Морозов Аркадий Алексеевич
Отец ребёнка: Морозов Алексей Иванович
Смерть
Неизвестно