Морозова Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМорозова Анна

Морозова Анна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.02.1896

Сын: Морозов Афанасий Алексеевич

Отец ребёнка: Морозов Алексей Иванович

Заболотье, Лузский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1902

Сын: Морозов Аркадий Алексеевич

Отец ребёнка: Морозов Алексей Иванович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close