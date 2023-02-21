Морозов Алексей Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Морозов Алексей Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.02.1896

Сын: Морозов Афанасий Алексеевич

Мать ребёнка: Морозова Анна

Заболотье, Лузский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1902

Сын: Морозов Аркадий Алексеевич

Мать ребёнка: Морозова Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Морозов Николай Алексеевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Морозова Марья Алексеевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Морозов Егор Алексеевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Морозов Александр Алексеевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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