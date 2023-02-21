Морозов Алексей Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.02.1896
Сын: Морозов Афанасий Алексеевич
Мать ребёнка: Морозова Анна
Заболотье, Лузский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1902
Сын: Морозов Аркадий Алексеевич
Мать ребёнка: Морозова Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Морозов Николай Алексеевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Морозова Марья Алексеевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Морозов Александр Алексеевич
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно