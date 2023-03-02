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Схоменко Пантелей Иванов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1866

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866

Отец: Схоменко Иван Васильев

Мать: Анна М

Рождение ребёнка
1891

Сын: Схоменко Иван Пантелеевич

Мать ребёнка: Настасья Сер.

Рождение ребёнка
1901

Сын: Схоменко Кирилл Пантелевич

Мать ребёнка: Настасья Сер.

Рождение ребёнка
1907

Сын: Схоменко Павел Пантеевич

Мать ребёнка: Настасья Сер.

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Настасья Сер.

Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно
Нестеровка
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