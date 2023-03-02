Схоменко Пантелей Иванов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1866
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866
Отец: Схоменко Иван Васильев
Мать: Анна М
Рождение ребёнка
1891
Сын: Схоменко Иван Пантелеевич
Мать ребёнка: Настасья Сер.
Рождение ребёнка
1901
Сын: Схоменко Кирилл Пантелевич
Мать ребёнка: Настасья Сер.
Рождение ребёнка
1907
Мать ребёнка: Настасья Сер.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Настасья Сер.
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно
Нестеровка