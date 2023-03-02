Настасья Сер.
Место рожденияНе указано
Дата рождения1867
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1891
Сын: Схоменко Иван Пантелеевич
Отец ребёнка: Схоменко Пантелей Иванов
Рождение ребёнка
1901
Сын: Схоменко Кирилл Пантелевич
Отец ребёнка: Схоменко Пантелей Иванов
Рождение ребёнка
1907
Отец ребёнка: Схоменко Пантелей Иванов
Смерть
Неизвестно