Настасья Сер. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНастасья Сер.

Настасья Сер.

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1867

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Схоменко Пантелей Иванов

Рождение ребёнка
1891

Сын: Схоменко Иван Пантелеевич

Отец ребёнка: Схоменко Пантелей Иванов

Рождение ребёнка
1901

Сын: Схоменко Кирилл Пантелевич

Отец ребёнка: Схоменко Пантелей Иванов

Рождение ребёнка
1907

Сын: Схоменко Павел Пантеевич

Отец ребёнка: Схоменко Пантелей Иванов

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.