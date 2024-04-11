Солонина (Мячина) Дина Ионовна(Ивановна) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Солонина (Мячина) Дина Ионовна(Ивановна)

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Место рождения

Бердянск

Дата рождения

08.12.1929

Дата смерти

28.12.1976

Пол

Женский

Добавил:

ДТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.12.1929

Отец: Мячин Ион

Мать: Мячина (Сурнина) Елена Ивановна

Рождение ребёнка
20.04.1956

Дочь: Тусеева (Солонина) Надежда Владимировна

Отец ребёнка: Солонин Владимир Иванович

Курлово, Гусь-Хрустальный муниципальный район, Владимирская область
Смерть
28.12.1976
Болдино, Петушинский муниципальный район, Владимирская область

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