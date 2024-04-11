Солонина (Мячина) Дина Ионовна(Ивановна)
Место рождения
Дата рождения08.12.1929
Дата смерти28.12.1976
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.12.1929
Отец: Мячин Ион
Рождение ребёнка
20.04.1956
Дочь: Тусеева (Солонина) Надежда Владимировна
Отец ребёнка: Солонин Владимир Иванович
Курлово, Гусь-Хрустальный муниципальный район, Владимирская область
Смерть
28.12.1976
Болдино, Петушинский муниципальный район, Владимирская область