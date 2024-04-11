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Мячин Ион

Место рождения

Ровно, Рівненська область

Дата рождения

12.03.1891

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.03.1891

Отец: не указан

Мать: не указана

Ровно, Рівненська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мячина Роксана Ионовна

Мать ребёнка: Мячина (Сурнина) Елена Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мячин Алексей Ионович

Мать ребёнка: Мячина (Сурнина) Елена Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мячина Надежда Ионовна

Мать ребёнка: Мячина (Сурнина) Елена Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мячин Алексей Иванович

Мать ребёнка: Мячина (Сурнина) Елена Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мячин Иван Иванович

Мать ребёнка: Мячина (Сурнина) Елена Ивановна

Рождение ребёнка
17.05.1925

Сын: Мячин Василий Иванович

Мать ребёнка: Мячина (Сурнина) Елена Ивановна

Рождение ребёнка
08.12.1929

Дочь: Солонина (Мячина) Дина Ионовна(Ивановна)

Мать ребёнка: Мячина (Сурнина) Елена Ивановна

Смерть
Неизвестно
Салехард, город Салехард, Ямало-Ненецкий автономный округ

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