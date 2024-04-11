Мячин Ион
Место рождения
Дата рождения12.03.1891
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.03.1891
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мячина Роксана Ионовна
Мать ребёнка: Мячина (Сурнина) Елена Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Мячина (Сурнина) Елена Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мячина Надежда Ионовна
Мать ребёнка: Мячина (Сурнина) Елена Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Мячина (Сурнина) Елена Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мячин Иван Иванович
Мать ребёнка: Мячина (Сурнина) Елена Ивановна
Рождение ребёнка
17.05.1925
Мать ребёнка: Мячина (Сурнина) Елена Ивановна
Рождение ребёнка
08.12.1929
Дочь: Солонина (Мячина) Дина Ионовна(Ивановна)
Мать ребёнка: Мячина (Сурнина) Елена Ивановна
Смерть
Неизвестно
Салехард, город Салехард, Ямало-Ненецкий автономный округ