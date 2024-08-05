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Хомелев Александр Павлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1874

Дата смерти

1945

Пол

Мужской

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874

Отец: Хомелев Павел Васильевич

Мать: Хомелева Евдокия Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хомелева (Осокина) Евдокия Васильевна

Рождение ребёнка
06.11.1905

Сын: Хомелев Павел Александрович

Мать ребёнка: Хомелева (Осокина) Евдокия Васильевна

Рождение ребёнка
1908

Дочь: (Хомелева) Анна Александровна

Мать ребёнка: Хомелева (Осокина) Евдокия Васильевна

Рождение ребёнка
26.07.1910

Дочь: (Хомелева) Серафима Александровна

Мать ребёнка: Хомелева (Осокина) Евдокия Васильевна

Рождение ребёнка
01.12.1912

Сын: Хомелев Николай Александрович

Мать ребёнка: Хомелева (Осокина) Евдокия Васильевна

Рождение ребёнка
04.10.1914

Сын: Хомелев Сергей Александрович

Мать ребёнка: Хомелева (Осокина) Евдокия Васильевна

Рождение ребёнка
25.08.1916

Сын: Хомелев Александр Александрович

Мать ребёнка: Хомелева (Осокина) Евдокия Васильевна

Рождение ребёнка
04.06.1922

Сын: Хомелев Владимир Александрович

Мать ребёнка: Хомелева (Осокина) Евдокия Васильевна

Рождение ребёнка
06.11.1926

Сын: Хомелев Дмитрий Александрович

Мать ребёнка: Хомелева (Осокина) Евдокия Васильевна

Смерть
1945

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