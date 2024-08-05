Хомелев Александр Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1874
Дата смерти1945
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
06.11.1905
Сын: Хомелев Павел Александрович
Мать ребёнка: Хомелева (Осокина) Евдокия Васильевна
Рождение ребёнка
1908
Дочь: (Хомелева) Анна Александровна
Мать ребёнка: Хомелева (Осокина) Евдокия Васильевна
Рождение ребёнка
26.07.1910
Дочь: (Хомелева) Серафима Александровна
Мать ребёнка: Хомелева (Осокина) Евдокия Васильевна
Рождение ребёнка
01.12.1912
Сын: Хомелев Николай Александрович
Мать ребёнка: Хомелева (Осокина) Евдокия Васильевна
Рождение ребёнка
04.10.1914
Сын: Хомелев Сергей Александрович
Мать ребёнка: Хомелева (Осокина) Евдокия Васильевна
Рождение ребёнка
25.08.1916
Сын: Хомелев Александр Александрович
Мать ребёнка: Хомелева (Осокина) Евдокия Васильевна
Рождение ребёнка
04.06.1922
Сын: Хомелев Владимир Александрович
Мать ребёнка: Хомелева (Осокина) Евдокия Васильевна
Рождение ребёнка
06.11.1926
Сын: Хомелев Дмитрий Александрович
Мать ребёнка: Хомелева (Осокина) Евдокия Васильевна
Смерть
1945