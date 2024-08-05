Хомелева (Осокина) Евдокия Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хомелева (Осокина) Евдокия Васильевна

Место рождения

Волнино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

24.02.1884

Дата смерти

08.07.1968

Пол

Женский

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.02.1884

Отец: Осокин Василий Иванович

Мать: Надежда Андреевна

Волнино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хомелев Александр Павлович

Рождение ребёнка
06.11.1905

Сын: Хомелев Павел Александрович

Отец ребёнка: Хомелев Александр Павлович

Рождение ребёнка
1908

Дочь: (Хомелева) Анна Александровна

Отец ребёнка: Хомелев Александр Павлович

Рождение ребёнка
26.07.1910

Дочь: (Хомелева) Серафима Александровна

Отец ребёнка: Хомелев Александр Павлович

Рождение ребёнка
01.12.1912

Сын: Хомелев Николай Александрович

Отец ребёнка: Хомелев Александр Павлович

Рождение ребёнка
04.10.1914

Сын: Хомелев Сергей Александрович

Отец ребёнка: Хомелев Александр Павлович

Рождение ребёнка
25.08.1916

Сын: Хомелев Александр Александрович

Отец ребёнка: Хомелев Александр Павлович

Рождение ребёнка
04.06.1922

Сын: Хомелев Владимир Александрович

Отец ребёнка: Хомелев Александр Павлович

Рождение ребёнка
06.11.1926

Сын: Хомелев Дмитрий Александрович

Отец ребёнка: Хомелев Александр Павлович

Смерть
08.07.1968

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