Хомелева (Осокина) Евдокия Васильевна
Место рождения
Дата рождения24.02.1884
Дата смерти08.07.1968
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.02.1884
Отец: Осокин Василий Иванович
Мать: Надежда Андреевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
06.11.1905
Сын: Хомелев Павел Александрович
Отец ребёнка: Хомелев Александр Павлович
Рождение ребёнка
1908
Дочь: (Хомелева) Анна Александровна
Отец ребёнка: Хомелев Александр Павлович
Рождение ребёнка
26.07.1910
Дочь: (Хомелева) Серафима Александровна
Отец ребёнка: Хомелев Александр Павлович
Рождение ребёнка
01.12.1912
Сын: Хомелев Николай Александрович
Отец ребёнка: Хомелев Александр Павлович
Рождение ребёнка
04.10.1914
Сын: Хомелев Сергей Александрович
Отец ребёнка: Хомелев Александр Павлович
Рождение ребёнка
25.08.1916
Сын: Хомелев Александр Александрович
Отец ребёнка: Хомелев Александр Павлович
Рождение ребёнка
04.06.1922
Сын: Хомелев Владимир Александрович
Отец ребёнка: Хомелев Александр Павлович
Рождение ребёнка
06.11.1926
Сын: Хомелев Дмитрий Александрович
Отец ребёнка: Хомелев Александр Павлович
Смерть
08.07.1968