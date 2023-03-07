Тарасова (Мерзляковых) Пелагия Семенова
Место рожденияпоч. Плоский, Ухтымский десяток, Архангельская волость, Слободка Филипповка, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Дата рожденияОколо 1721
Дата смертиПосле 1762
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1721
Отец: не указан
Мать: не указана
поч. Плоский, Ухтымский десяток, Архангельская волость, Слободка Филипповка, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1751
Отец ребёнка: Тарасов Григорий Моисеев
Рождение ребёнка
Около 1754
Отец ребёнка: Тарасов Григорий Моисеев
Рождение ребёнка
Около 1756
Дочь: Елена Григорьева
Отец ребёнка: Тарасов Григорий Моисеев
Рождение ребёнка
Около 1758
Отец ребёнка: Тарасов Григорий Моисеев
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1762