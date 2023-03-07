Тарасова (Мерзляковых) Пелагия Семенова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тарасова (Мерзляковых) Пелагия Семенова

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Место рождения

поч. Плоский, Ухтымский десяток, Архангельская волость, Слободка Филипповка, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1721

Дата смерти

После 1762

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1728 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1721

Отец: не указан

Мать: не указана

поч. Плоский, Ухтымский десяток, Архангельская волость, Слободка Филипповка, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1751

Сын: Тарасов Агафон Григорьев

Отец ребёнка: Тарасов Григорий Моисеев

Рождение ребёнка
Около 1754

Сын: Тарасов Козьма Григорьев

Отец ребёнка: Тарасов Григорий Моисеев

Рождение ребёнка
Около 1756

Дочь: Елена Григорьева

Отец ребёнка: Тарасов Григорий Моисеев

Рождение ребёнка
Около 1758

Сын: Тарасов Иван Григорьев

Отец ребёнка: Тарасов Григорий Моисеев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тарасов Григорий Моисеев

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1762
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