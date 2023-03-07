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Тарасов Григорий Моисеев

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Место рождения

Матюшкинской, Глазовский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1728

Дата смерти

После 1744

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1728

Отец: Тарасов Моисей Мартынов

Мать: не указана

Матюшкинской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1751

Сын: Тарасов Агафон Григорьев

Мать ребёнка: Тарасова Пелагия Семенова

Матюшкинской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1754

Сын: Тарасов Козьма Григорьев

Мать ребёнка: Тарасова Пелагия Семенова

Матюшкинской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1756

Дочь: Елена Григорьева

Мать ребёнка: Тарасова Пелагия Семенова

Матюшкинской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1758

Сын: Тарасов Иван Григорьев

Мать ребёнка: Тарасова Пелагия Семенова

Матюшкинской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тарасова Пелагия Семенова

Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Матюшкинской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1744
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