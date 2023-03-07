Тарасов Григорий Моисеев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1728
Дата смертиПосле 1744
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1728
Отец: Тарасов Моисей Мартынов
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1751
Мать ребёнка: Тарасова Пелагия Семенова
Рождение ребёнка
Около 1754
Мать ребёнка: Тарасова Пелагия Семенова
Рождение ребёнка
Около 1756
Дочь: Елена Григорьева
Мать ребёнка: Тарасова Пелагия Семенова
Рождение ребёнка
Около 1758
Мать ребёнка: Тарасова Пелагия Семенова
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1744