Казачков Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Казачков Николай

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.03.1926

Сын: Казачков Александр

Мать ребёнка: Казачкова Анна

Аткарск, Аткарский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Казачкова Мария

Мать ребёнка: Казачкова Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Казачкова Нина

Мать ребёнка: Казачкова Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Казачков Михаил

Мать ребёнка: Казачкова Анна

Смерть
Неизвестно
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