Казачков Николай
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.03.1926
Сын: Казачков Александр
Мать ребёнка: Казачкова Анна
Аткарск, Аткарский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Казачкова Мария
Мать ребёнка: Казачкова Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Казачкова Нина
Мать ребёнка: Казачкова Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Казачков Михаил
Мать ребёнка: Казачкова Анна
Смерть
Неизвестно