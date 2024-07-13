Казачков Александр Николаевич 23.03.1926 — найти родственников по фамилии на Familio
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Казачков Александр Николаевич

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Место рождения

Елизаветино, Аткарский муниципальный район, Саратовская область

Дата рождения

23.03.1926

Дата смерти

29.09.1986

Пол

Мужской

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.03.1926

Отец: Казачков Николай Семенович

Мать: Казачкова Анна Николаевна

Елизаветино, Аткарский муниципальный район, Саратовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Казачкова (Дьяконова) Александра

Рождение ребёнка
20.10.1952

Сын: Казачков Александр

Мать ребёнка: Казачкова (Дьяконова) Александра

Кировобад
Рождение ребёнка
07.02.1957

Сын: Казачков Анатолий

Мать ребёнка: Казачкова (Дьяконова) Александра

Смерть
29.09.1986
Аткарск, Аткарский муниципальный район, Саратовская область
Причина смерти: Рак
Похороны
Неизвестно
Аткарск, Аткарский муниципальный район, Саратовская область

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