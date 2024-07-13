Казачков Александр Николаевич
Место рождения
Дата рождения23.03.1926
Дата смерти29.09.1986
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.03.1926
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
20.10.1952
Сын: Казачков Александр
Мать ребёнка: Казачкова (Дьяконова) Александра
Кировобад
Рождение ребёнка
07.02.1957
Сын: Казачков Анатолий
Мать ребёнка: Казачкова (Дьяконова) Александра
Смерть
29.09.1986
Причина смерти: Рак
Похороны
Неизвестно