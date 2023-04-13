Казачкова Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Казачкова Анна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.03.1926

Сын: Казачков Александр

Отец ребёнка: Казачков Николай

Аткарск, Аткарский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Казачкова Мария

Отец ребёнка: Казачков Николай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Казачкова Нина

Отец ребёнка: Казачков Николай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Казачков Михаил

Отец ребёнка: Казачков Николай

Смерть
Неизвестно
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