Казачкова Анна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.03.1926
Сын: Казачков Александр
Отец ребёнка: Казачков Николай
Аткарск, Аткарский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Казачкова Мария
Отец ребёнка: Казачков Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Казачкова Нина
Отец ребёнка: Казачков Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Казачков Михаил
Отец ребёнка: Казачков Николай
Смерть
Неизвестно