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Горинский Александр Александрович

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Место рождения

Ярославская губ., Ярославский уезд

Дата рождения

17.10.1910

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.10.1910

Отец: Горинский Александр Максимович

Мать: Горинская Александра Поликарповна

Ярославская губ., Ярославский уезд
30 октября 1910 г. по новому стилю
Крещение
18.10.1910
Ярославская губ., Ярославский уезд, Норская вол., церковь села Григорьевское
31 октября 1910 г. по новому стилю
Смерть
Неизвестно
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