Горинский Александр Александрович
Место рожденияЯрославская губ., Ярославский уезд
Дата рождения17.10.1910
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.10.1910
Ярославская губ., Ярославский уезд
30 октября 1910 г. по новому стилю
Крещение
18.10.1910
Ярославская губ., Ярославский уезд, Норская вол., церковь села Григорьевское
31 октября 1910 г. по новому стилю
Смерть
Неизвестно