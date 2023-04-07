Горинский Александр Максимович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.10.1906
Сын: Горинский Николай Александрович
Мать ребёнка: Горинская Александра Поликарповна
Ярославская губ., Ярославский уезд
16 октября 1906 г. по новому стилю
Рождение ребёнка
13.09.1908
Сын: Горинский Дмитрий Александрович
Мать ребёнка: Горинская Александра Поликарповна
Ярославская губ., Ярославский уезд
26 сентября 1908 г. по новому стилю
Рождение ребёнка
17.10.1910
Сын: Горинский Александр Александрович
Мать ребёнка: Горинская Александра Поликарповна
Ярославская губ., Ярославский уезд
30 октября 1910 г. по новому стилю
Рождение ребёнка
07.10.1913
Дочь: Елизавета Александровна
Мать ребёнка: Горинская Александра Поликарповна
Ярославская губ., Ярославский уезд
20 октября 1913 г. по новому стилю
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно