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Горинский Александр Максимович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.10.1906

Сын: Горинский Николай Александрович

Мать ребёнка: Горинская Александра Поликарповна

Ярославская губ., Ярославский уезд
16 октября 1906 г. по новому стилю
Рождение ребёнка
13.09.1908

Сын: Горинский Дмитрий Александрович

Мать ребёнка: Горинская Александра Поликарповна

Ярославская губ., Ярославский уезд
26 сентября 1908 г. по новому стилю
Рождение ребёнка
17.10.1910

Сын: Горинский Александр Александрович

Мать ребёнка: Горинская Александра Поликарповна

Ярославская губ., Ярославский уезд
30 октября 1910 г. по новому стилю
Рождение ребёнка
07.10.1913

Дочь: Елизавета Александровна

Мать ребёнка: Горинская Александра Поликарповна

Ярославская губ., Ярославский уезд
20 октября 1913 г. по новому стилю
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Горинская Александра Поликарповна

Смерть
Неизвестно
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