Владимиров Александр Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1923
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1923
Отец: Владимиров Петр
Мать: Владимирова Анастасия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Медведева Тамара Александровна
Мать ребёнка: Медведева Варвара Логвиновна
Рождение ребёнка
25.11.1944
Дочь: Фесенко (Медведева) Людмила
Мать ребёнка: Медведева Варвара Логвиновна
Смерть
Неизвестно