Владимиров Александр Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Владимиров Александр Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1923

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1923

Отец: Владимиров Петр

Мать: Владимирова Анастасия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Медведева Тамара Александровна

Мать ребёнка: Медведева Варвара Логвиновна

Рождение ребёнка
25.11.1944

Дочь: Фесенко (Медведева) Людмила

Мать ребёнка: Медведева Варвара Логвиновна

Смерть
Неизвестно

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