Владимирова Анастасия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сомова (Владимирова) Антонина Петровна
Отец ребёнка: Владимиров Петр
Рождение ребёнка
1923
Сын: Владимиров Александр Петрович
Отец ребёнка: Владимиров Петр
Рождение ребёнка
1930
Отец ребёнка: Владимиров Петр
Смерть
Неизвестно