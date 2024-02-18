Владимиров Петр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Владимиров Петр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сомова (Владимирова) Антонина Петровна

Мать ребёнка: Владимирова Анастасия

Рождение ребёнка
1923

Сын: Владимиров Александр Петрович

Мать ребёнка: Владимирова Анастасия

Рождение ребёнка
1930

Сын: Владимиров Иван Петрович

Мать ребёнка: Владимирова Анастасия

Смерть
Неизвестно

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