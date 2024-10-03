Козлов Егор (Георгий) Федосеевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1805
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
Около 1805
В РС 1816 года - 11 лет. ГАЗК 31-1-609, л. 231, № 5987 В ИВ 1844 года - 44 года. ГАЗК ф.282, оп. 1, д. 802, № 358 Быркинская церковь, с. Доно
Бракосочетание
До ?.01.1821
Рождение ребёнка
Около 1821
Дочь: Бочкарева (Козлова) Ксения Егорова
Мать ребёнка: Козлова Агрипина Савельевна
В 1842 году - 21 год (брак), (как Евгения) В ИВ 1844 года - 21 год?. (как Ксения) (как раскольники в Доно), Быркинская церковь ГАЗК ф.282, оп. 1, д. 802, л. 528 об. № 438 В ИВ 1849 года - 27 лет. (Быр... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1823
Мать ребёнка: Козлова Агрипина Савельевна
В ИВ 1844 года - 21 год. ГАЗК ф.282, оп. 1, д. 802, № 358 Быркинская церковь, с. Доно
Рождение ребёнка
Около 1826
Дочь: Козлова Фекла Егоровна
Мать ребёнка: Козлова Агрипина Савельевна
В ИВ 1844 года - 18 лет. ГАЗК ф.282, оп. 1, д. 802, № 358 Быркинская церковь, с. Доно
Рождение ребёнка
Около 1828
Сын: Козлов Иван Егорович
Мать ребёнка: Козлова Агрипина Савельевна
В ИВ 1844 года -16 лет. ГАЗК ф.282, оп. 1, д. 802, № 358 Быркинская церковь, с. Доно
Рождение ребёнка
Около 1831
Дочь: Козлова Ирина Егоровна
Мать ребёнка: Козлова Агрипина Савельевна
В ИВ 1844 года - 13 лет. ГАЗК ф.282, оп. 1, д. 802, № 358 Быркинская церковь, с. Доно
Рождение ребёнка
Около 1834
Мать ребёнка: Козлова Агрипина Савельевна
В ИВ 1844 года - 10 лет. ГАЗК ф.282, оп. 1, д. 802, № 358 Быркинская церковь, с. Доно
Рождение ребёнка
Около 1838
Сын: Козлов Матвей (Матфей) Егорович
Мать ребёнка: Козлова Агрипина Савельевна
В ИВ 1844 года - 6 лет. ГАЗК ф.282, оп. 1, д. 802, № 358 Быркинская церковь, с. Доно
Рождение ребёнка
Около 1841
Дочь: Козлова Анна Егоровна
Мать ребёнка: Козлова Агрипина Савельевна
В ИВ 1844 года - 3 года. ГАЗК ф.282, оп. 1, д. 802, № 358 Быркинская церковь, с. Доно
Смерть
Неизвестно