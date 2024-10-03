Козлова Агрипина Савельевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКозлова Агрипина Савельевна

Козлова Агрипина Савельевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1803

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1805 г.р.

Дети

Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1803

Отец: не указан

Мать: не указана

В ИВ 1844 года - 41 год. ГАЗК ф.282, оп. 1, д. 802, № 358 Быркинская церковь, с. Доно
Бракосочетание
До ?.01.1821

Муж: Козлов Егор (Георгий) Федосеевич

Доно, Калганский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
Около 1821

Дочь: Бочкарева (Козлова) Ксения Егорова

Отец ребёнка: Козлов Егор (Георгий) Федосеевич

Доно, Калганский муниципальный район, Забайкальский край
В 1842 году - 21 год (брак), (как Евгения) В ИВ 1844 года - 21 год?. (как Ксения) (как раскольники в Доно), Быркинская церковь ГАЗК ф.282, оп. 1, д. 802, л. 528 об. № 438 В ИВ 1849 года - 27 лет. (Быр... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1823

Сын: Козлов Прокопий Егорович

Отец ребёнка: Козлов Егор (Георгий) Федосеевич

Доно, Калганский муниципальный район, Забайкальский край
В ИВ 1844 года - 21 год. ГАЗК ф.282, оп. 1, д. 802, № 358 Быркинская церковь, с. Доно
Рождение ребёнка
Около 1826

Дочь: Козлова Фекла Егоровна

Отец ребёнка: Козлов Егор (Георгий) Федосеевич

Доно, Калганский муниципальный район, Забайкальский край
В ИВ 1844 года - 18 лет. ГАЗК ф.282, оп. 1, д. 802, № 358 Быркинская церковь, с. Доно
Рождение ребёнка
Около 1828

Сын: Козлов Иван Егорович

Отец ребёнка: Козлов Егор (Георгий) Федосеевич

Доно, Калганский муниципальный район, Забайкальский край
В ИВ 1844 года -16 лет. ГАЗК ф.282, оп. 1, д. 802, № 358 Быркинская церковь, с. Доно
Рождение ребёнка
Около 1831

Дочь: Козлова Ирина Егоровна

Отец ребёнка: Козлов Егор (Георгий) Федосеевич

Доно, Калганский муниципальный район, Забайкальский край
В ИВ 1844 года - 13 лет. ГАЗК ф.282, оп. 1, д. 802, № 358 Быркинская церковь, с. Доно
Рождение ребёнка
Около 1834

Сын: Козлов Борис Егорович

Отец ребёнка: Козлов Егор (Георгий) Федосеевич

Доно, Калганский муниципальный район, Забайкальский край
В ИВ 1844 года - 10 лет. ГАЗК ф.282, оп. 1, д. 802, № 358 Быркинская церковь, с. Доно
Рождение ребёнка
Около 1838

Сын: Козлов Матвей (Матфей) Егорович

Отец ребёнка: Козлов Егор (Георгий) Федосеевич

Доно, Калганский муниципальный район, Забайкальский край
В ИВ 1844 года - 6 лет. ГАЗК ф.282, оп. 1, д. 802, № 358 Быркинская церковь, с. Доно
Рождение ребёнка
Около 1841

Дочь: Козлова Анна Егоровна

Отец ребёнка: Козлов Егор (Георгий) Федосеевич

Доно, Калганский муниципальный район, Забайкальский край
В ИВ 1844 года - 3 года. ГАЗК ф.282, оп. 1, д. 802, № 358 Быркинская церковь, с. Доно
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.