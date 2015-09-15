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Вельк Арина Арсеньевна
Вельк Арина Арсеньевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
15.09.2015
Пол
Женский
Отец
Мишакин Виталий Викторович
1972 г.р.
Мать
Мишакина (Королева) Екатерина Владимировна
1992 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.09.2015
Отец:
Мишакин Виталий Викторович
Мать:
Мишакина Екатерина Владимировна
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