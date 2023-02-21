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Мишакин Виталий Викторович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.03.1972

Пол

Мужской

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.03.1972

Отец: Мишакин Виктор Николаевич

Мать: Одноколова Любовь Анатольевна

Рождение ребёнка
15.09.2015

Дочь: Вельк Арина Арсеньевна

Мать ребёнка: Мишакина Екатерина Владимировна

Бракосочетание
С 30.08.2019

Жена: Мишакина Екатерина Владимировна

Саратов, город Саратов, Саратовская область
Рождение ребёнка
16.02.2021

Дочь: Мишакина Любовь Витальевна

Мать ребёнка: Мишакина Екатерина Владимировна

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