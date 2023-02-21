Мишакин Виталий Викторович
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.03.1972
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.03.1972
Рождение ребёнка
15.09.2015
Дочь: Вельк Арина Арсеньевна
Мать ребёнка: Мишакина Екатерина Владимировна
Бракосочетание
С 30.08.2019
Саратов, город Саратов, Саратовская область
Рождение ребёнка
16.02.2021
Дочь: Мишакина Любовь Витальевна
Мать ребёнка: Мишакина Екатерина Владимировна