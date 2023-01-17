Мишакина (Королева) Екатерина Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мишакина (Королева) Екатерина Владимировна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.04.1992

Пол

Женский

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.04.1992

Отец: Королев Владимир Александрович

Мать: Королева Елена Анатольевна

Рождение ребёнка
15.09.2015

Дочь: Вельк Арина Арсеньевна

Отец ребёнка: Мишакин Виталий Викторович

Бракосочетание
С 30.08.2019

Муж: Мишакин Виталий Викторович

Саратов, город Саратов, Саратовская область
Рождение ребёнка
16.02.2021

Дочь: Мишакина Любовь Витальевна

Отец ребёнка: Мишакин Виталий Викторович

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