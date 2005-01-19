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Жданов Алексей Александрович
Жданов Алексей Александрович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
29.06.1975
Пол
Мужской
Отец
Жданов Александр Иванович
1937 г.р.
Мать
Жданова (Тюхтина) Валентина Трофимовна
1943 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЮП
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.06.1975
Отец:
Жданов Александр Иванович
Мать:
Жданова Валентина Трофимовна
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