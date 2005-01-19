Жданов Александр Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.08.1937
Дата смерти19.01.2005
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.08.1937
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.09.1968
Дочь: Ермилова Елена Александровна
Мать ребёнка: Жданова Валентина Трофимовна
Рождение ребёнка
29.06.1975
Сын: Жданов Алексей Александрович
Мать ребёнка: Жданова Валентина Трофимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
19.01.2005