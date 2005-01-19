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Жданов Александр Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.08.1937

Дата смерти

19.01.2005

Пол

Мужской

Добавил:

ЮП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.08.1937

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.09.1968

Дочь: Ермилова Елена Александровна

Мать ребёнка: Жданова Валентина Трофимовна

Рождение ребёнка
29.06.1975

Сын: Жданов Алексей Александрович

Мать ребёнка: Жданова Валентина Трофимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Жданова Валентина Трофимовна

Смерть
19.01.2005
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