Жданова (Тюхтина) Валентина Трофимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.04.1943
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.04.1943
Отец: Тюхтин Трофим Никитич
Мать: Тюхтина Анна Захаровна
Рождение ребёнка
05.09.1968
Дочь: Ермилова Елена Александровна
Отец ребёнка: Жданов Александр Иванович
Рождение ребёнка
29.06.1975
Сын: Жданов Алексей Александрович
Отец ребёнка: Жданов Александр Иванович
Бракосочетание
Неизвестно