Жданова (Тюхтина) Валентина Трофимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жданова (Тюхтина) Валентина Трофимовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.04.1943

Пол

Женский

Добавил:

ЮП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.04.1943

Отец: Тюхтин Трофим Никитич

Мать: Тюхтина Анна Захаровна

Рождение ребёнка
05.09.1968

Дочь: Ермилова Елена Александровна

Отец ребёнка: Жданов Александр Иванович

Рождение ребёнка
29.06.1975

Сын: Жданов Алексей Александрович

Отец ребёнка: Жданов Александр Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Жданов Александр Иванович

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