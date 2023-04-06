Козлова (Левушкина) Александра Михайловна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
До 14.07.1910
Дочь: Александрова Александра Михаиловна
Отец ребёнка: Козлов Михаил Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кудрявцева Мария Михаиловна
Отец ребёнка: Козлов Михаил Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Козлов Михаил Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Козлов Григорий Михаилович
Отец ребёнка: Козлов Михаил Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Козлов Михаил Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Козлов Константин Михаилович
Отец ребёнка: Козлов Михаил Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Козлов Михаил Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно