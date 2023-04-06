Козлова (Левушкина) Александра Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Козлова (Левушкина) Александра Михайловна

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Место рождения

Сызрань, Сызрань, Самарская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Сызрань, Сызрань, Самарская область
Рождение ребёнка
До 14.07.1910

Дочь: Александрова Александра Михаиловна

Отец ребёнка: Козлов Михаил Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кудрявцева Мария Михаиловна

Отец ребёнка: Козлов Михаил Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Козлов Пётр Михаилович

Отец ребёнка: Козлов Михаил Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Козлов Григорий Михаилович

Отец ребёнка: Козлов Михаил Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Козлов ... Михайлович

Отец ребёнка: Козлов Михаил Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Козлов Константин Михаилович

Отец ребёнка: Козлов Михаил Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Козлов Борис Михаилович

Отец ребёнка: Козлов Михаил Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Козлов Михаил Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Козлов Михаил Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Козлов Михаил Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Козлов Михаил Иванович

Сызрань, Сызрань, Самарская область
Смерть
Неизвестно
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