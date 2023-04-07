Козлов Михаил Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Козлов Михаил Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
До 14.07.1910

Дочь: Александрова Александра Михаиловна

Мать ребёнка: Козлова Александра Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кудрявцева Мария Михаиловна

Мать ребёнка: Козлова Александра Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Козлов Пётр Михаилович

Мать ребёнка: Козлова Александра Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Козлов Григорий Михаилович

Мать ребёнка: Козлова Александра Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Козлов ... Михайлович

Мать ребёнка: Козлова Александра Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Козлов Константин Михаилович

Мать ребёнка: Козлова Александра Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Козлов Борис Михаилович

Мать ребёнка: Козлова Александра Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Козлова Александра Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Козлова Александра Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Козлова Александра Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Козлова Александра Михайловна

Сызрань, Сызрань, Самарская область
Смерть
Неизвестно
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