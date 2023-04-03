Янкина Степанида Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЯнкина Степанида Яковлевна

Янкина Степанида Яковлевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1806

Сын: Федотов Дмитрий Федотович

Отец ребёнка: Федотов Федот Константинович

Рождение ребёнка
1810

Сын: Федотов Никифор Федотович

Отец ребёнка: Федотов Федот Константинович

Рождение ребёнка
1815

Сын: Федотов Егор Федотович

Отец ребёнка: Федотов Федот Константинович

Рождение ребёнка
1817

Дочь: Федотова Васса Федотовна

Отец ребёнка: Федотов Федот Константинович

Сухоречка, Клявлинский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1826

Сын: Федотов Логин Федотович

Отец ребёнка: Федотов Федот Константинович

Рождение ребёнка
1833

Сын: Федотов Алексей Федотович

Отец ребёнка: Федотов Федот Константинович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Федотов Федот Константинович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close