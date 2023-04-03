Янкина Степанида Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1806
Сын: Федотов Дмитрий Федотович
Отец ребёнка: Федотов Федот Константинович
Рождение ребёнка
1810
Сын: Федотов Никифор Федотович
Отец ребёнка: Федотов Федот Константинович
Рождение ребёнка
1815
Отец ребёнка: Федотов Федот Константинович
Рождение ребёнка
1817
Дочь: Федотова Васса Федотовна
Отец ребёнка: Федотов Федот Константинович
Сухоречка, Клявлинский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1826
Отец ребёнка: Федотов Федот Константинович
Рождение ребёнка
1833
Сын: Федотов Алексей Федотович
Отец ребёнка: Федотов Федот Константинович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно