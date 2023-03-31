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Федотов Никифор Федотович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1810

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810

Отец: Федотов Федот Константинович

Мать: Янкина Степанида Яковлевна

Рождение ребёнка
1833

Сын: Федотов Прокопий Федотович

Мать ребёнка: Федотова Васса Ефимовна

Рождение ребёнка
22.02.1836

Сын: Федотов Прохор Никифорович

Мать ребёнка: Федотова Васса Ефимовна

Рождение ребёнка
1841

Дочь: Федотова Федосья Никифоровна

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Федотова Васса Ефимовна

Смерть
Неизвестно