Федотов Никифор Федотович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1810
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810
Рождение ребёнка
1833
Сын: Федотов Прокопий Федотович
Мать ребёнка: Федотова Васса Ефимовна
Рождение ребёнка
22.02.1836
Сын: Федотов Прохор Никифорович
Мать ребёнка: Федотова Васса Ефимовна
Рождение ребёнка
1841
Дочь: Федотова Федосья Никифоровна
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Федотова Васса Ефимовна
Смерть
Неизвестно