Пахомова (Илларионова) Агриппина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПахомова (Илларионова) Агриппина

Пахомова (Илларионова) Агриппина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1841 г.р.

Дети

Добавил:

ТЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пахомов Терентий

Рождение ребёнка
1870

Дочь: Петрова (Пахомова) Домна Терентьевна

Отец ребёнка: Пахомов Терентий

Халино, Киржачский муниципальный район, Владимирская область
Смерть
Неизвестно
Архангельский, Фуниково-Горская волость, Покровский уезд

Мы используем куки для улучшения работы сайта.