Пахомова (Илларионова) Агриппина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Пахомов Терентий
Рождение ребёнка
1870
Дочь: Петрова (Пахомова) Домна Терентьевна
Отец ребёнка: Пахомов Терентий
Халино, Киржачский муниципальный район, Владимирская область
Смерть
Неизвестно
Архангельский, Фуниково-Горская волость, Покровский уезд