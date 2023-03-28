погост Архангельский, погост Архангельский, Фуниково-Горская волость, Покровский уезд (на 1905) — Familio

Архангельский

Фуниково-Горская волость, Покровский уезд (на 1905)

Статус
не существует
Тип
погост
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Владимирская губерния, Покровский уезд
4500Архангельский, пог.при рч. Утроке.28174712Церковь православная 1. Ярмарка 1.

Список населённых мест Владимирской губернии 1905 года

НазваниеЖителейДворовОт губернского городаОт уездного городаОт волостного правления
Покровский уезд, Фуниково-Горская волость
5437Архангельск поселок154110309
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