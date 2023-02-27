(Проскурекова) Матрёна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Проскурекова) Матрёна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1718 г.р.

Дети

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1751

Сын: Рогозин Михайло

Отец ребёнка: Рогозин Арефий Никитович

Рождение ребёнка
1758

Сын: Рогозин Савелий

Отец ребёнка: Рогозин Арефий Никитович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рогозин Арефий Никитович

Место жительства
Неизвестно
Мояк, Бахмутская провинция, Воронежская губерния, Российская империя, Бахмутский, Воронежская, Российская империя
Смерть
Неизвестно
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