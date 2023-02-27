(Проскурекова) Матрёна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1751
Сын: Рогозин Михайло
Отец ребёнка: Рогозин Арефий Никитович
Рождение ребёнка
1758
Сын: Рогозин Савелий
Отец ребёнка: Рогозин Арефий Никитович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Мояк, Бахмутская провинция, Воронежская губерния, Российская империя, Бахмутский, Воронежская, Российская империя
Смерть
Неизвестно