Рогозин Арефий Никитович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1718
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1718
Отец: Рогозин Никита
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: (Проскурекова) Матрёна
Работа или профессия
Неизвестно
однодворец
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1751
Сын: Рогозин Михайло
Мать ребёнка: (Проскурекова) Матрёна
Рождение ребёнка
1758
Сын: Рогозин Савелий
Мать ребёнка: (Проскурекова) Матрёна
Смерть
Неизвестно