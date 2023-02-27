Рогозин Арефий Никитович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРогозин Арефий Никитович

Рогозин Арефий Никитович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1718

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1718

Отец: Рогозин Никита

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Проскурекова) Матрёна

Работа или профессия
Неизвестно
однодворец
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1751

Сын: Рогозин Михайло

Мать ребёнка: (Проскурекова) Матрёна

Рождение ребёнка
1758

Сын: Рогозин Савелий

Мать ребёнка: (Проскурекова) Матрёна

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.