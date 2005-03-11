Васильченко (Костибелова) Пелагея Филипповна
Место рождения
Дата рождения07.10.1918
Дата смерти11.03.2005
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.10.1918
Рождение ребёнка
1939
Сын: Васильченко Евгений Дмитриевич
Отец ребёнка: Васильченко Дмитрий Гаврилович
Рождение ребёнка
03.11.1945
Рождение ребёнка
23.05.1949
Рождение ребёнка
02.10.1951
Смерть
11.03.2005