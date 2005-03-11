Васильченко (Костибелова) Пелагея Филипповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Васильченко (Костибелова) Пелагея Филипповна

Место рождения

Банищи, Льговский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

07.10.1918

Дата смерти

11.03.2005

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

1939 г.р.
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Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.10.1918

Отец: Костибелов Филипп Васильевич

Мать: Костибелова Ирина Тимофеевна

Банищи, Льговский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1939

Сын: Васильченко Евгений Дмитриевич

Отец ребёнка: Васильченко Дмитрий Гаврилович

Рождение ребёнка
03.11.1945

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Васильченко Дмитрий Гаврилович

Рождение ребёнка
23.05.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Васильченко Дмитрий Гаврилович

Рождение ребёнка
02.10.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Васильченко Дмитрий Гаврилович

Смерть
11.03.2005
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