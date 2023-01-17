село Банищи, село Банищи, Льговский муниципальный район, Курская область (на 2019) — Familio

Банищи

Льговский муниципальный район, Курская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Курская губерния, Льговский уезд
1157Банищи, с. каз.при р. Сейме.152523311501236Церковь православная 1.
Показать скан

Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Курская губерния, Льговский уезд, Густомойская волость
484. Банище, село бывшее государственное, при реке Сейме, дворов 514, жителей 2253, 2 церкви православных, 3 лавки, 22 ветряные мельницы

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Курская область, Льговский район
50603Банищисело51°42'35°04'M-36-011

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Курская область, Льговский муниципальный район, Сельское поселение Густомойский сельсовет
38622424111с Банищисело
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close